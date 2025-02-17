Денис Маслов — о тратах «Спартака»: они хотят навязать борьбу нашему гегемону «Зениту»

Бывший глава пермского «Амкара» Денис Маслов высказался о расходах московского «Спартака» на трансферы в текущее зимнее трансферное окно.

«Они меня не удивляют. Стратегия поменялась. Во-первых, в «Спартаке» сменились основные руководители. Федун отошёл. Тратил же деньги раньше Леонид Арнольдович. Сейчас — совершенно другие люди. У них может быть другой подход. Они смотрят, что рынок меняется. Хотят навязать борьбу нашему гегемону «Зениту». В «Спартаке» понимают, что, если хотят бороться за чемпионство, должны тратить сопоставимые суммы с теми, кто постоянно становится чемпионами. С такими командами, как «Зенит», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. 11 февраля красно-белые объявили о переходе вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.