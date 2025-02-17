Источник: «Легия» предложила € 1,5 млн за экс-форварда ЦСКА Шкурина

Бывший нападающий ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в польской «Легии». Как сообщает журналист Томаш Влодарчик в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), клуб из Варшавы уже сделал официальное предложение в размере € 1,5 млн за белорусского нападающего.

По данным источника, медосмотр Шкурина перед трансфером в «Легию» состоится в среду, 19 февраля. Сам игрок подпишет со своим новым клубом трёхлетний контракт.

Илья Шкурин перебрался в ЦСКА из брестского «Динамо» в январе 2020 года. Четырежды форвард уходил из московского клуба в аренду — в киевское «Динамо», «Ракув», «Маккаби» Петах-Тиква и «Сталь» Мелец. Летом 2024 года истёк контракт Шкурина с ЦСКА, после чего футболист подписал со «Сталью» полноценное соглашение.

В минувшем сезоне на счету Шкурина 18+5 по системе «гол+пас» в 35 матчах чемпионата и Кубка Польши. В текущем розыгрыше 25-летний игрок отметился пятью голами и двумя результативными передачами в 21 встрече.