Мераби Уридия: «Черноморец» был бы ещё выше, если бы не проблемы с логистикой

Нападающий новороссийского «Черноморца» Мераби Уридия оценил шансы команды на выход в Российскую Премьер-Лигу и пожаловался на проблемы с логистикой.

— «Черноморец» сейчас идёт пятым в Первой лиге. Выйдете в РПЛ?

— Очень на это надеюсь. По крайней мере, мы к этому готовы. «Черноморец» был бы ещё выше, если бы не проблемы с логистикой. «Балтика», «Урал» и «Сочи», которые идут выше нас, летают чартерами. Они могут спокойно подстраивать недельный тренировочный цикл под перелёты. У нас же каждый выезд — целое приключение. Поначалу было нормально, но где-то спустя месяц после перехода в «Черноморец» понял, что сильно устаю в дороге. Видимо, накопительный эффект. Если на переезд накладывается ещё и какой-то форс-мажор — это вообще конечная.

— Какой форс-мажор?

— Совсем недавно летали в Хабаровск. Выезд сам по себе тяжёлый, а тут ещё наш рейс из Минеральных Вод в Новосибирск задержали. Почти весь день провели в дороге и прилетели всего за три часа до начала матча. Успели только заехать в отель, покушать — и сразу на стадион. Вышли помятые, некоторые ребята вообще не спали. 20-я минута — «горим» 0:2, а в итоге проиграли 1:6, — приводит слова Уридии Sport24.

На данный момент «Черноморец» находится на пятом в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков за 21 матч.