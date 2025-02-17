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Форвард «Рубина» Даку: хочется пошуметь в Кубке России и постараться его выиграть

Форвард «Рубина» Даку: хочется пошуметь в Кубке России и постараться его выиграть
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Форвард «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку заявил о желании выиграть Фонбет Кубок России в текущем розыгрыше.

«В Кубке хочется пошуметь и постараться его выиграть. Почему нет? Что касается чемпионата, необходимо дать бой и там, и быть конкурентоспособными, как и раньше.

А ещё постараюсь занять первое место в таблице бомбардиров. Но опять же, в спокойном режиме. Особо этим я себя не напрягаю», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 встреч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.

18 февраля «Рубин» сыграет товарищеский матч с «Сочи», а 22 февраля — с «Оренбургом».

12 марта «Рубин» проведёт встречу с екатеринбургским «Уралом» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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