Клубы из России и Китая вошли в Тихоокеанскую футбольную конфедерацию

Футбольные клубы из Китая и России объединились в Тихоокеанскую футбольную конфедерацию (Pacific Football Confederation). Об этом сообщает пресс-служба организации. Новая международная структура должна способствовать развитию спортивного сотрудничества двух стран.

«Сотрудничество в области спорта между Россией и Китаем развивается успешно. Теперь и в сфере детско-юношеского футбола. Наши совместные мероприятия дадут возможность юным спортсменам обеих стран продемонстрировать свой потенциал, а также укрепят дружбу и сотрудничество между Россией и Китаем» – заявил председатель исполнительного комитета Тихоокеанской футбольной конфедерации Ван Ши Чи.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия во всех международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.