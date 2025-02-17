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Глава «Зенита» Медведев: Бразилия выиграла молодёжный чемпионат во многом благодаря Педро

Глава «Зенита» Медведев: Бразилия выиграла молодёжный чемпионат во многом благодаря Педро
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отметил роль вингера сине‑бело‑голубых Педро в победе национальной команды Бразилии на чемпионате Южной Америки U20. Сборная Бразилии разгромила Чили в заключительный игровой день финального раунда молодёжного чемпионата Южной Америки. Встреча завершилась со счётом 3:0, а капитан сборной Бразилии и игрок «Зенита» Педро принял участие во всех трёх мячах. Он забил гол и дважды ассистировал партнёрам. Всего на счету Педро 2+6 по системе «гол+пас» в девяти играх на турнире.

«Наш Педро выиграл второй такой титул. В первый раз это было два года назад. На этот раз удалось повторить успех, несмотря на сокрушительное поражение от Аргентины в первом туре. Тем не менее сборная Бразилии набрала ход и выиграла турнир во многом благодаря системообразующей роли Педро.

За девять игр он набрал восемь очков по системе «гол+пас», забил очень важный мяч в решающей встрече с Чили и в том же матче отдал две голевые передачи. Я смотрел несколько игр, в том числе заключительную с Чили, где всё было очень горячо и судьба золотых медалей решалась в концовке.

Хочу отметить разнообразную игру Педро, и дай бог, чтобы он, вернувшись в «Зенит», играл так же красиво и результативно», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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