Монтес — о Батракове: уверен, что он способен стать большой звездой

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о прогрессе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Очень много говорят о 19-летнем Алексее Батракове — лучшем бомбардире и ассистенте «Локо» в первой части сезона. Он вас не удивил?

— Нет. Сразу было понятно, что талантливый парень. У Батракова появился шанс, и он им воспользовался, здорово проявил себя. Но я бы посоветовал ему не расслабляться, не останавливаться.

То, что он сейчас показывает — далеко не его потолок. Надо работать каждый день, на каждой тренировке. Уверен, он способен стать большой звездой, — приводит слова Монтеса «Российская газета».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.