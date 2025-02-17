Команды из России примут участие в футбольном турнире в Китае летом 2025 года

Тихоокеанская футбольная конфедерация, в состав которой вошли представители российского и китайского футбола, планирует провести в Китае футбольный турнир летом текущего года. Как сообщает пресс-служба конфедерации, проведение масштабного футбольного турнира станет первым проектом объединения.

Участие в турнире примут команды из Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из России. Сообщается, что в дальнейшем подобный турнир пройдет и на территории России. В планах конфедерации проведение регулярных соревнований с участием России и Китая.

Напомним, клубы из России и Китая вошли в состав Тихоокеанской футбольной конфедерации (Pacific Football Confederation), целями которой являются развитие детско-юношеского футбола и спортивное сотрудничество двух стран.