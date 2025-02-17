Игорь Семшов: Педро ещё не созрел для перехода в Европу, ему нужно немного окрепнуть

Бывший футболист «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» Педро в европейский клуб после победы в молодёжном чемпионате Южной Америки со сборной Бразилии U20.

– У Педро есть задача быть ближе к Европе. В «Зенит» он перешёл для того, чтобы потом перейти в европейский клуб. Молодец, что выиграл со сборной Бразилии молодёжный чемпионат Южной Америки. Теперь вопрос, будет ли Педро играть в составе «Зенита». После прихода Луиса Энрике ему придётся тяжело. Если он не будет получать игровую практику, тогда лучше уйти в аренду. Педро может вернуться на родину, чтобы стать более уверенным и потом побороться за место в составе «Зенита».

– Педро ещё не созрел для перехода в европейский клуб?

– Ещё нет, потому что он молод, ему нужно немного окрепнуть. Бразилец ещё не так много играет на взрослом уровне. Педро пока не стоит рваться в Европу. Он перспективный футболист, но пока ему не хватает стабильности. Это связано с возрастом, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На счету Педро два гола и шесть результативных передач в девяти матчах турнира. Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне на счету вингера 25 встреч во всех турнирах за «Зенит», три гола и четыре голевые передачи.