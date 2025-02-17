Агент Гурцкая: «Локомотив» вёл переговоры с 25 нападающими — Галактионов всех зарубил

Агент Тимур Гурцкая высказался о желании московского «Локомотива» приобрести форварда.

– «Локомотив» вёл переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил. Единственный нападающий, которого они реально хотели и были готовы вести переговоры, – это Даку. Но у них нет таких денег.

– € 10 млн?

– В районе € 10 млн. Сделки в духе: «Давайте мы вам кого-то дадим, здесь доплатим, тут переведём», по всей видимости, не устраивают «Рубин». Ну и я не знаю позицию Даку. Что бы ему «Локомотив» дал больше, чем «Рубин»?

– Зарплату.

– Не уверен. Наверное, если только то, что Москва. Но и Казань – отличный город, он там царь и бог. Вообще не вижу ни одного плюса для него. По Голенкову не было переговоров, сразу был стоп, потому что большой ценник.

У Галактионова получилась неприятная ситуация с Хамуличем. Поэтому он смотрит на список нападающих и понимает, что должен дать добро, за которое потом будет отвечать.

Нападающие из списка «Локо» не вызывали 100% уверенности в том, что кто-то из них усилит команду. Поэтому он посчитал, что лучше иметь тех, кого он знает, чем лишь бы кого-то взять, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

18 февраля «Локомотив» дважды сыграет товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом».