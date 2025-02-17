РФС выступил с инициативой учреждения в российском календаре Дня футбола

Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением учредить в российском календаре профессиональный праздник — День футбола, который будет отмечаться в последние выходные мая. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации СМИ, существует высокая доля вероятности, что правительство поддержит эту инициативу. Старт празднования предлагается начинать с парка футбола на Красной площади, проведения фестиваля болельщиков и гала-матча легенд национальной команды.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские встречи.

13 февраля пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.