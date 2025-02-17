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Директор Академии «Искра» объяснил, что российские клубы получат от объединения с Китаем

Директор Академии «Искра» объяснил, что российские клубы получат от объединения с Китаем
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Директор футбольной академии «Искра» Алексей Попов поделился мнением о сотрудничестве России и Китая в рамках Тихоокеанской футбольной конфедерации.

«Клубы России получат доступ на китайский спортивный рынок через это партнёрство. Смогут чаще бывать в Поднебесной и вывозить своих спортсменов. Именно регулярное взаимодействие на международном уровне необходимо для спортивного роста игроков», — цитирует Алексея Попова пресс-служба организации.

Тихоокеанская футбольная конфедерация основана академией «Искра» из Хабаровска и китайской футбольной академией «Сян Лун». Ранее сообщалось, что в планах конфедерации – проведение футбольного турнира с участием команд из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и России.

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