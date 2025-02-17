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Артём Дзюба собрал идеального футболиста из тех, с кем играл в одной команде

Артём Дзюба собрал идеального футболиста из тех, с кем играл в одной команде
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба в формате блиц-опроса составил идеального футболиста из бывших и нынешних партнёров по команде.

— Левая нога?
— Халк.

— Правая нога?
— Джано или Калачёв.

— Скорость?
— Самошников.

— Удар?
— Халк.

— Физические качества?
— С кем играл, да? Ну пусть будет Лончар.

— Техника?
— Данни.

Футбольный интеллект?
— Ракицкий.

Харизма?
— Я.

— Лидерские качества?
— Я.

— Дисциплина?
— Оздоев.

Видео с ответами Артёма Дзюбы опубликовано в телеграм-канале Фонбет Кубка России.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба выступает в составе тольяттинского «Акрона» с сентября 2024 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету 36-летнего игрока три гола и три результативные передачи в 10 встречах. Ещё один матч Дзюба провёл в Кубке России.

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