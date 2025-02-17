Артём Дзюба собрал идеального футболиста из тех, с кем играл в одной команде

Форвард «Акрона» Артём Дзюба в формате блиц-опроса составил идеального футболиста из бывших и нынешних партнёров по команде.
— Левая нога?
— Халк.
— Правая нога?
— Джано или Калачёв.
— Скорость?
— Самошников.
— Удар?
— Халк.
— Физические качества?
— С кем играл, да? Ну пусть будет Лончар.
— Техника?
— Данни.
— Футбольный интеллект?
— Ракицкий.
— Харизма?
— Я.
— Лидерские качества?
— Я.
— Дисциплина?
— Оздоев.
Видео с ответами Артёма Дзюбы опубликовано в телеграм-канале Фонбет Кубка России.
Экс-форвард сборной России Артём Дзюба выступает в составе тольяттинского «Акрона» с сентября 2024 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету 36-летнего игрока три гола и три результативные передачи в 10 встречах. Ещё один матч Дзюба провёл в Кубке России.