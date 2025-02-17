Артём Дзюба собрал идеального футболиста из тех, с кем играл в одной команде

Форвард «Акрона» Артём Дзюба в формате блиц-опроса составил идеального футболиста из бывших и нынешних партнёров по команде.

— Левая нога?

— Халк.

— Правая нога?

— Джано или Калачёв.

— Скорость?

— Самошников.

— Удар?

— Халк.

— Физические качества?

— С кем играл, да? Ну пусть будет Лончар.

— Техника?

— Данни.

— Футбольный интеллект?

— Ракицкий.

— Харизма?

— Я.

— Лидерские качества?

— Я.

— Дисциплина?

— Оздоев.

Видео с ответами Артёма Дзюбы опубликовано в телеграм-канале Фонбет Кубка России.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба выступает в составе тольяттинского «Акрона» с сентября 2024 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету 36-летнего игрока три гола и три результативные передачи в 10 встречах. Ещё один матч Дзюба провёл в Кубке России.