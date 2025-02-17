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Мирлинд Даку рассказал, может ли он покинуть «Рубин» этой зимой

Мирлинд Даку рассказал, может ли он покинуть «Рубин» этой зимой
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Форвард казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку высказался относительно своего будущего.

«Сейчас я не планирую уходить из «Рубина»! Но до этого были какие‑то слухи, правда, ничего конкретного не появлялось. Честно говоря, когда слышу новости, о каком‑то клубе, который мной интересуется, мне, конечно, очень приятно.

Это значит, что им нравятся, как я действую на поле. Но у меня есть агент, и что касается этих вопросов, то всем занимается он. Агент знает, чего я хочу. И это исключительно его сфера ответственности, а я игрок и фокусируюсь на футболе.

Мне нужно выполнять свою работу и не торопиться принимать какие‑то спонтанные решения. Кроме того, мне нравится «Рубин» — это невероятная команда. Всё, что делает клуб, помогает мне сфокусироваться только лишь на футболе и тренировках.

Они стараются не забивать мне голову вопросами трансфера, и я тоже их об этом просил. Сказал, что хочу сконцентрироваться только на своей работе. А что будет в будущем — посмотрим», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 встреч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.

18 февраля «Рубин» сыграет товарищеский матч с «Сочи», а 22 февраля — с «Оренбургом».

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