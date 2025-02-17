Гурцкая: представляю, как Осинькин хотел бы, чтобы его рассчитали. Морально дядя устал

Агент Тимур Гурцкая высказался о положении специалиста Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

– Я представляю, что творится у Осинькина на душе. Я представляю, как бы он хотел сейчас, чтобы его рассчитали и отправили спокойно до лета в отпуск. Морально дядя сильно устал. Сейчас, правда, в последний момент к нему идут Гагнидзе и Зиньковский.

– На прошлой неделе появились новости о том, что убирают Осинькина. Вы понимаете, кто воду мутит?

– Да. Я думаю, что группа, которая пришла, в лице Пименова…

– Пименов пришёл?

– Это будет называться по-другому, но он в принципе пришёл. Будет называться советником каким-то.

– Как он оказался в «Крыльях»?

– Его позвал Тер-Абрамян (новый генеральный директор «Крыльев». – Прим. «Чемпионата»), но почему именно Руслана позвали, какой функционал он будет выполнять… Поэтому пошли разговоры о том, что якобы за ним идёт Гуренко главным тренером.

– В «Крыльях» ещё несколько людей с бэкграундом «Локо» будут?

– Да, Гильерме и Билялетдинов-младший.

– Вы верите в то, что Пименов пытался договориться с Осинькиным, чтобы тот покинул команду без компенсации?

– Не было такого звонка. Был звонок Игорю Витальевичу от Пименова или нового окружения, но такого разговора прям не было. И Пименов не находится сейчас в Турции с командой.

– Пименов сказал, что не убеждал Осинькина…

– Простой вопрос к Руслану: он звонил Осинькину или не звонил? Всё. Убеждал или не убеждал – это уже второстепенно, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

22 февраля «Крылья» сыграют товарищеский матч с ЦСКА, а 23 февраля — с «Челябинском».

После 18 туров РПЛ «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Краснодаром». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляют «быки», у которых 39 очков.