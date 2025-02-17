«Барселона» — «Райо Вальекано»: Левандовски открыл счёт с пенальти на 28-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Райо Вальекано». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марио Мелером Лопесом (Малага, Испания). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 28-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт с пенальти.

После 23 сыгранных матчей каталонская «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков.