Кунде второй раз не попал в стартовый состав «Барселоны» из-за одного и того же проступка

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде не попал в стартовый состав каталонского клуба на игру 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано» из-за опоздания на предматчевую установку. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщает El Partidazo de COPE, ссылаясь на журналиста Хелену Кондис.

Ранее по той же причине Кунде пропустил встречу 9-го тура чемпионата с «Алавесом» (1:0). По данным источника, изначально главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик планировал выпустить Жюля Кунде на поле с первых минут.

После 23 туров в активе «Барселоны» 48 набранных очков. В случае победы над «Райо Вальекано» сине-гранатовые возглавят турнирную таблицу, опередив столичные «Реал» и «Атлетико».