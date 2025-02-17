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Кунде второй раз не попал в стартовый состав «Барселоны» из-за одного и того же проступка

Кунде второй раз не попал в стартовый состав «Барселоны» из-за одного и того же проступка
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Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде не попал в стартовый состав каталонского клуба на игру 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано» из-за опоздания на предматчевую установку. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщает El Partidazo de COPE, ссылаясь на журналиста Хелену Кондис.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 28'    

Ранее по той же причине Кунде пропустил встречу 9-го тура чемпионата с «Алавесом» (1:0). По данным источника, изначально главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик планировал выпустить Жюля Кунде на поле с первых минут.

После 23 туров в активе «Барселоны» 48 набранных очков. В случае победы над «Райо Вальекано» сине-гранатовые возглавят турнирную таблицу, опередив столичные «Реал» и «Атлетико».

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