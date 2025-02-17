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Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о поражении команды в матче с «Актобе»

Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о поражении команды в матче с «Актобе»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с казахстанским «Актобе» (0:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
0 : 1
Актобе
Актобе, Казахстан
0:1 Кенжегулов – 38'    

«Нормальная боевая игра. Мы вышли на поле со смешанным составом, в котором были недавно приехавший Мауро Луна Диале и Евгений Харин после девяти месяцев лечения. Получился лоскутный футбол, но во втором тайме на 30 минут мы наладили игру, и соперник не мог выйти даже из своей штрафной. Правда, в наших позиционных атаках не хватило конкретных индивидуальных действий. Мы много владели мячом, однако врываний и конкретики в ударах было недостаточно», — приводит слова Ташуева официальный телеграм-канал клуба.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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