Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов: у Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что продлим его

Газизов: у Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что продлим его
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о продлении контракта главного тренера клуба Хасанби Биджиева.

— У Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что подпишем новое соглашение, никаких проблем не будет.

— Заранее вы не планируете продлевать контракт?
— Как будет заканчиваться, так мы его продлим. Нормальное явление.

— Можно сказать, что у Биджиева большой кредит доверия?
— Огромный! Не думаю, что будут какие-то проблемы. И он это знает. Биджиев хорошо работает, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

58-летний главный тренер Хасанби Биджиев возглавляет «Динамо» из Махачкалы с февраля 2024 года.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: продлим контракт с Биджиевым — никаких проблем нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android