Газизов: у Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что продлим его

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о продлении контракта главного тренера клуба Хасанби Биджиева.

— У Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что подпишем новое соглашение, никаких проблем не будет.

— Заранее вы не планируете продлевать контракт?

— Как будет заканчиваться, так мы его продлим. Нормальное явление.

— Можно сказать, что у Биджиева большой кредит доверия?

— Огромный! Не думаю, что будут какие-то проблемы. И он это знает. Биджиев хорошо работает, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

58-летний главный тренер Хасанби Биджиев возглавляет «Динамо» из Махачкалы с февраля 2024 года.