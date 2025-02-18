Сафонов — о первых месяцах в «ПСЖ»: один человек сильно помог мне не утонуть в одиночестве

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, как проходила его адаптация после переезда из Краснодара в Париж и кто больше всех помог с преодолением трудностей.

«Резкая смена ритма жизни, страны и языка не даётся легко. И хотя я думал, что для меня это не проблема, иногда всё же сталкивался с трудностями. Думаю, об этом расскажу чуть позже. И один человек особенно сильно помог мне не утонуть в одиночестве и тоске. Оглядываясь назад, понимаю насколько важно мне было знать, что я не один», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. За переход россиянина чемпионы Франции заплатили «быкам» € 20 млн. В текущем сезоне в активе Сафонова 10 матчей за парижский клуб во всех турнирах. В них вратарь пропустил шесть мячей.