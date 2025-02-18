Полузащитник ЦСКА Максим Мухин: психологически и ментально готов на все 100%

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свою форму после разрыва крестообразной связки и готовность к возобновлению Российской Премьер-Лиги после зимней паузы.

— Как оценишь свою форму? Первые полноценные сборы после тяжёлой травмы…

— Психологически и ментально готов на все 100%, тренируюсь, выдерживаю все нагрузки, готов играть в полную силу.

— Как изменилась твоя роль при новой схеме?

— При старой схеме у Марко я не играл, так как был на травме. Сейчас моя роль — опорник, шестёрка, — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Максим выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, в октябре 2023 года Мухин получил травму, врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки.