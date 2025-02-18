Левандовски забил 20-й гол в Ла Лиге — больше, чем за весь прошлый сезон

Гол форварда «Барселоны» Роберта Левандовского в ворота «Райо Вальекано» в матче 24-го тура чемпионата Испании стал для него 20-м в турнире. Для этого польскому нападающему понадобилось провести 23 матча.

В топ-5 европейских чемпионатов больше голов забили лишь двое. Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился 23 мячами, а нападающий «Баварии» Гарри Кейн записал на свой счет 21 забитый мяч.

В списке лучших бомбардиров Ла Лиги Левандовски опережает форварда «Реала» Килиана Мбаппе (17 мячей) и своего одноклубника Рафинью (13 мячей). За весь прошлый чемпионат на счету Левандовского было 19 забитых голов.