Головин — о Лиге 1: тут в зоне комфорта вообще не находишься, в отличие от России

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об отличии французского футбола от российского.

— Что ты ответишь тем, кто считает, что ты в комфортных условиях и тебе ничего не нужно? Что нет испытаний у тебя.

— Почему нет испытаний? Хочется выиграть титул с «Монако». Это тоже своего рода испытание. Я к этому стремлюсь. Я всё же надеюсь, что в этом сезоне у нас это получится сделать.

— Для тебя же был испытанием отъезд из России.

— Не хочу сравнивать с Россией. В любом случае в России я в зоне комфорта нахожусь. Здесь всё равно немного по-другому. Нет ни одной команды здесь, что ты можешь выйти на 70%, понимая, что ты их 100% обыграешь. В футбольном плане ты тут в зоне комфорта вообще не находишься.

Поэтому тебе всегда нужно расти. На тренировках ты не можешь отдохнуть и так далее, — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.