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Источник: в «Бешикташе» отказались встречать прибывшего в Стамбул гендиректора «Спартака»

Источник: в «Бешикташе» отказались встречать прибывшего в Стамбул гендиректора «Спартака»
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Президент турецкого «Бешикташа» Сердар Айдали отказался обсуждать с руководством «Спартака» трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша. Как сообщает журналист Тугба Хаджибайрамоглу в соцсети X (ранее Twitter), генеральный директор красно-белых прибыл в Стамбул для обсуждения трансфера, но президент турецкого клуба не стал назначать встречу.

По данным источника, для закрытия сделки по переходу Фернандеша руководство «Спартака» было готово рассмотреть вариант с приобретением экс-полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, который с августа 2023 года выступает за стамбульский клуб.

Сообщается, что против продажи Жедсона Фернандеша в зимнее трансферное окно выступает и новый главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер.

В источнике не называют фамилию Олега Малышева, вероятно, это мог быть другой представитель московской команды.

Напомним, интерес к Жедсону Фернандешу приписывают московскому «Спартаку» и санкт-петербургскому «Зениту». По данным СМИ, «Бешикташ» поочередно отклонил предложения от обоих российских клубов.

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