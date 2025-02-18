Ламин Ямаль провёл 100 матчей на взрослом уровне в 17 лет

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 100 матчей на профессиональном уровне. Об этом сообщает Globo. В понедельник, 17 февраля, Ямаль вышел в стартовом составе каталонцев на встречу с «Райо Вальекано» (1:0) в 24-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025.

Ламин Ямаль дебютировал в составе основной команды «Барселоны» 29 апреля 2023 года. Кроме 83 матчей в футболке сине-гранатовых, Ямаль провёл 17 игр за национальную команду Испании. На счету 17-летнего вингера золотые медали Ла Лиги, Суперкубка Испании и Евро-2024.

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл за «Барселону» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.