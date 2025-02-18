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«Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вернулась на первое место в Ла Лиге

«Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вернулась на первое место в Ла Лиге
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелером Лопесом (Малага, Испания). «Барселона» одержала минимальную победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 28'    

Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте, пенальти реализовал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

После 24 сыгранных встреч каталонская «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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