«Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вернулась на первое место в Ла Лиге

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелером Лопесом (Малага, Испания). «Барселона» одержала минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте, пенальти реализовал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

После 24 сыгранных встреч каталонская «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков.