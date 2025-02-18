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Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»

Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 между «шпорами» и «красными дьяволами» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'    

«Вы говорите, что это очень важная игра, но я бы сказал, что для таблицы её значение невелико, потому что команды ни за что не борются. Это важно для гордости и для того, чтобы наладить отношения с болельщиками, потому что [составы] обеих команд стоят более £ 1 млрд.

У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться. Как «Тоттенхэму», так и «МЮ» необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов», — приводит слова Венгера Daily Mail.

После 24 сыгранных встреч «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков.

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