Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 между «шпорами» и «красными дьяволами» (1:0).

«Вы говорите, что это очень важная игра, но я бы сказал, что для таблицы её значение невелико, потому что команды ни за что не борются. Это важно для гордости и для того, чтобы наладить отношения с болельщиками, потому что [составы] обеих команд стоят более £ 1 млрд.

У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться. Как «Тоттенхэму», так и «МЮ» необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов», — приводит слова Венгера Daily Mail.

После 24 сыгранных встреч «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков.