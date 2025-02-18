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«Фенербахче» предложил «Спартаку» двух игроков, но получил отказ — Хаджибайрамоглу

Турецкий «Фенербахче» на фоне отказа «Бешикташа» продавать полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак» предложил красно-белым своих двух неназванных футболистов. Об этом сообщает журналист Тугба Хаджибайрамоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые не согласились принять данный оффер. Ранее стало известно, что «Бешикташ» также отказал в трансфере Фернандеша — «Зениту», который выдвигал меньшую сумму за игрока, чем московский клуб.

19 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с московским «Торпедо», а 23 февраля — с «Насафом» (Узбекистан).

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.