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Никита Чернов отреагировал на траты «Спартака» в зимнее трансферное окно

Никита Чернов отреагировал на траты «Спартака» в зимнее трансферное окно
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал приобретения красно-белых в зимнее трансферное окно.

— Какая у тебя реакция, когда ты видишь в прессе суммы, за которые «Спартак» подписывает новых игроков?
— Думаю, что ценник за ребят, которые приезжают, немного завышен. Команды, из которых их покупают, хотят сделать так, чтобы им был плюс. Но игроки все хорошие, по тренировкам видно, что мастеровитые. Хотелось бы, чтобы с тренировок всё перешло в игру. Когда покупают людей за такие деньги, хочется видеть отдачу, поэтому будем ждать официальных игр, — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. 11 февраля красно-белые объявили о трансфере вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».

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