Флик прокомментировал выход «Барселоны» на первое место в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (1:0) прокомментировал выход «блауграны» на первое место в турнирной таблице.

«Мы счастливы, мы на вершине Ла Лиги. Это очень важно и для команды, и для болельщиков. Я говорил, что мы будем бороться до конца, и мы делаем это. «Райо» не уступал в девяти матчах кряду, так что сегодняшняя победа – большой успех. Мы сыграли хорошо, но можем быть ещё лучше», – приводит слова Флика Barca Universal в соцсетях.

После 24 сыгранных встреч каталонская «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: