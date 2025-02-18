Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб и перейти в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, «блауграна» вступит в гонку за подписание 33-летнего игрока только в том случае, если футболист не будет продлевать контракт с «Ливерпулем» и станет летом свободным агентом.

Контракт нидерландского игрока с мерсисайдцами рассчитан до будущего лета. «Ливерпуль» купил его зимой 2018 года за € 84,5 млн из «Саутгемптона».

За этот период ван Дейк принял участие в 304 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн. На текущий момент защитнику 33 года.