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Гурцкая: Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи

Гурцкая: Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался на тему возможного ухода главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из клуба.

«Говорят, что в «Ростове» может поменяться руководство. Вопрос в том, что может поменять вектор развития «Ростова». Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Он по-любому уходит в конце сезона. Сейчас ему не хочется оставаться, при том, что могут быть какие-то тектонические сдвиги», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Ранее в СМИ появились слухи о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо».

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