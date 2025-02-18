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Генич отреагировал на интервью Сафонова на французском языке

Генич отреагировал на интервью Сафонова на французском языке
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на интервью вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова на французском языке.

«Молодчик, Матвей! Топ», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, в активе команды 56 очков по итогам 22 туров.

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