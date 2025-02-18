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«Я молюсь, но должен молиться лучше». Венгер оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

«Я молюсь, но должен молиться лучше». Венгер оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Чемпионство «Арсенала»? Нужно, чтобы «Ливерпуль» проиграл несколько матчей. Прошло 25 туров, а «Ливерпуль» проиграл всего один, так что они должны упустить как минимум три матча из следующих 13. Сейчас это выглядит маловероятным, если только они потеряют форму. Но пока они проиграли всего один матч, поэтому они являются фаворитами, и, кроме того, «Арсенал» должен провести идеальную серию. Я молюсь, но должен молиться лучше», – приводит слова Венгера beIN Sports.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 60 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 53 очка.

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