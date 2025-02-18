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Фердинанд заявил, что опасается вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ

Фердинанд заявил, что опасается вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что опасается вылета «красных дьяволов» из АПЛ.

«У «Манчестер Юнайтед» сейчас большие проблемы. Между моим клубом и зоной вылета только «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы понимаете, насколько мы близки?

Кто-то сказал, что нам нужно 11 очков, чтобы сохранить место в АПЛ, и я начинаю смотреть сквозь призму этого. Передо мной лежит список предстоящих матчей, и я говорю совершенно серьёзно: единственный матч, в котором мы можем чего-то добиться – это матч с «Лестером». Мы несколько раз уже обыгрывали «Лестер», так что это наш клиент.

Обычно ты смотришь на список матчей и видишь, в каких будут набраны очки. Здесь же я не вижу явных возможностей победить. В этом и заключается проблема», — сказал Фердинанд в эфире своего подкаста.

По итогам 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место, заработав 29 очков.

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