Фердинанд заявил, что опасается вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что опасается вылета «красных дьяволов» из АПЛ.

«У «Манчестер Юнайтед» сейчас большие проблемы. Между моим клубом и зоной вылета только «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы понимаете, насколько мы близки?

Кто-то сказал, что нам нужно 11 очков, чтобы сохранить место в АПЛ, и я начинаю смотреть сквозь призму этого. Передо мной лежит список предстоящих матчей, и я говорю совершенно серьёзно: единственный матч, в котором мы можем чего-то добиться – это матч с «Лестером». Мы несколько раз уже обыгрывали «Лестер», так что это наш клиент.

Обычно ты смотришь на список матчей и видишь, в каких будут набраны очки. Здесь же я не вижу явных возможностей победить. В этом и заключается проблема», — сказал Фердинанд в эфире своего подкаста.

По итогам 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место, заработав 29 очков.

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