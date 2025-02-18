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Алеррандро: ЦСКА — очень большой клуб, известный во всём мире

Алеррандро: ЦСКА — очень большой клуб, известный во всём мире
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Новичок московского ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от перехода в стан красно-синих.

«Я очень ждал, когда трансфер наконец произойдёт, но вы знаете, сколько сложностей на пути. Я был очень взволнован и вот наконец все случилось. ЦСКА — очень большой клуб, известный во всем мире», — сказал Алеррандро в интервью клубному каналу CSKA TV.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с бразильским нападающим «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. Контракт форварда с красно-синими рассчитан на три года и предусматривает опцию продления на сезон. По данным Transfermarkt, армейцы заплатили за трансфер € 4,2 млн.

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