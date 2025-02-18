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Флик отреагировал на проступок Кунде перед матчем между «Барселоной» и «Райо Вальекано»

Флик отреагировал на проступок Кунде перед матчем между «Барселоной» и «Райо Вальекано»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал опоздание защитника «блауграны» Жюля Кунде на предматчевую установку к игре 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано». Из-за данного проступка игрок не попал в стартовый состав каталонцев.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 28'    

«Ну… это футбол, и такие вещи случаются», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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