Месут Озил назвал клубы, которые пытались его подписать в 2010 году

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил рассказал, в какой клуб мог перейти из немецкого «Вердера» до трансфера в мадридский «Реал».

«В 2010 году меня хотели «ПСЖ», а также «Бавария». Арсен Венгер лично встречался со мной, но я сказал ему, что уже выбрал «Реал». Впрочем, позже мы всё равно встретились», — приводит слова Озила Fanatik.

Месута Озил перешёл в мадридский «Реал» из «Вердера» в августе 2010 года. В составе «сливочных» Озил провёл 159 игр, в которых отметился 27 голами и 81 результативной передачей. Также футболист выступал за «Шальке», лондонский «Арсенал», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».