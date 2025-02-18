«Реал» может принять участие в другой лиге из-за конфликта с судьями — Sport.es

«Реал» может покинуть чемпионат Испании и начать выступления в другой лиге из-за «преследований со стороны судей». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, у главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента «сливочных» Флорентино Переса уже созрел конфликт. Мадридский клуб рассматривает возможность прошения «убежища» в другой лиге. «Сливочные» планируют выступления в Бундеслиге, Серии А или Лиге 1.

Мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды итальянского наставника Карло Анчелотти 51 очко по итогам 24 туров. Лидером Ла Лиги является «Барселона», которая имеет одинаковое количество очков с мадридцами, однако превосходит соперника по дополнительным показателям.

В следующем матче «сливочные» встретятся с «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: