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Ибрагимович отреагировал на повторение Хименесом достижения Шевченко в «Милане»

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал игру мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса в преддверии второго стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов «россонери» с «Фейеноордом», который пройдёт 18 февраля в Италии. Ранее футболист повторил достижение игроков «россонери» среди дебютантов турнира, забив два гола в двух матчах подряд, которое покорялось только Андрею Шевченко и Кристиану Пулишичу.

«Он забил два мяча в двух матчах подряд. Этими двумя голами он вошёл в историю. Мы надеемся, что он забьёт и в третьей игре», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

Напомним, Хименес забил в матчах Серии А с «Эмполи» (2:0) и «Вероной» (1:0).

Первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов «Милана» с «Фейеноордом» завершился победой нидерландской команды со счётом 1:0.