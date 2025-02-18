Толстиков: цифры «Зенита» пугают. Один футболист за 35 млн — это бюджет трёх клубов РПЛ

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о финансовой составляющей клубов РПЛ и дорогих трансферах «Зенита».

«Я уверен, что наш футбол придёт к самоокупаемости. Уже поднялась стоимость телевизионных прав, спонсоры выплачивают совершенно другие деньги. Сегодня даже условный «Оренбург» уже получает плюс-минус 10 млн евро от телевизионного, беттинговых контрактов. Значит, у них и бюджет уже 12-15 млн. Если при этом ты умеешь продавать футболистов и воспитывать вместо них новых, тогда ты будешь жить на самоокупаемости. Просто всё должно быть гармонично. Ты не можешь продать всех своих лидеров и остаться с одной молодёжью — ты вылетишь. Соответственно, подготовка к продаже и интеграция молодых в состав должна готовиться планово, из года в год. Это целая профессиональная работа.

Сейчас очень тяжело конкурировать с «Зенитом». Хотя он задорого берёт футболистов и задорого продаёт. У «Зенита» лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России. Но всё равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 млн — это бюджет трёх команд Премьер-Лиги, условно Воронежа, «Оренбурга» и «Химок». Но мы понимаем, что «Зенит» может летом или через год продать того же Энрике за 50 млн. В топ-клуб Европы или в арабские страны. Они уже показали, что умеют это делать. Каждый клуб должен знать свой уровень и жить в рамках этого уровня», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Александром Толстиковым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.