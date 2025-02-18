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Бывший владелец «Лейрии» Толстиков: бюджетное финансирование вредит российскому футболу

Бывший владелец «Лейрии» Толстиков: бюджетное финансирование вредит российскому футболу
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Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков ответил на вопрос о бюджетном финансировании клубов РПЛ.

«Российский футбол не загнётся без госфинансирования. Он, может быть, чуть-чуть упадёт на какое-то время, а потом, наоборот, вырастет. Бюджетное финансирование только вредит футболу. Оно может быть у академий. А у профессионального футбола основными источниками доходов должны быть телевизионные права, призовые, выручка с matchday, трансферы, мерчандайзинг. Если клуб по всем этим направлениям работает хорошо, он будет выходить на самоокупаемость. Просто надо жить в рамках своих денег и работать — привлекать болельщиков, находить лучших и недорогих футболистов и так далее. Всё цепляется одно за другое, но главное, что везде должны быть профессионалы. Вот когда весь этот институт заработает и между собой начнут конкурировать квалифицированные спортивные директора, начальники команд, администраторы, доктора, маркетологи, тогда можно будет говорить и о самоокупаемости», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Александром Толстиковым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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