Отец Неймара раскрыл будущее сына, у которого летом истекает контракт с «Сантосом»

Отец вингера «Сантоса» Неймара Неймар да Силва рассказал, что его сын рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с бразильским клубом.

«Наш проект рассчитан не только на пять месяцев. Мы рассматриваем продление контракта.

Мы приехали сюда не для того, чтобы соперничать в течение пяти месяцев, а для того, чтобы дать «Сантосу» возможность реструктурироваться, найти партнёров для клуба, чтобы он смог перестроиться», – сказал Неймар-старший в комментарии для TNT Brasil.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия