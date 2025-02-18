Зинедин Зидан ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан является основным претендентом на должность главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

Как сообщает Mundo Deportivo, Зидан уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Франции по личному контракту.

Зидан будет иметь контракт, в котором не будет указана дата его окончания. То есть Зинедин сможет оставаться во главе национальной команды столько, сколько пожелает. Это предложение, которого Зидан ждал с тех пор, как ушёл из «Реала» летом 2021 года. Также он сможет продолжить проживать в Мадриде, где занимается карьерой своих детей и собственной спортивной школой Zidane Five Club.

Как тренер он три раза выигрывал Лигу чемпионов и по два раза побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Напомним, 56-летний Дешам подтвердил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

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