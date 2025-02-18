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Зинедин Зидан ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Франции

Зинедин Зидан ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Франции
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан является основным претендентом на должность главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

Как сообщает Mundo Deportivo, Зидан уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Франции по личному контракту.

Зидан будет иметь контракт, в котором не будет указана дата его окончания. То есть Зинедин сможет оставаться во главе национальной команды столько, сколько пожелает. Это предложение, которого Зидан ждал с тех пор, как ушёл из «Реала» летом 2021 года. Также он сможет продолжить проживать в Мадриде, где занимается карьерой своих детей и собственной спортивной школой Zidane Five Club.

Как тренер он три раза выигрывал Лигу чемпионов и по два раза побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Напомним, 56-летний Дешам подтвердил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

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