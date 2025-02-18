«Ливерпуль» хочет приобрести одного из самых дорогих нападающих АПЛ — источник

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере центрального нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях.

Команда Арне Слота стремится заменить Дарвина Нуньеса по завершению сезона и уже определила свои трансферные цели. 25-летний Исак является одним из главных кандидатов «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне швед принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Ранее сообщалось, что Исаком интересуется «Барселона».

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