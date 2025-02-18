Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» хочет приобрести одного из самых дорогих нападающих АПЛ — источник

«Ливерпуль» хочет приобрести одного из самых дорогих нападающих АПЛ — источник
Комментарии

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере центрального нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях.

Команда Арне Слота стремится заменить Дарвина Нуньеса по завершению сезона и уже определила свои трансферные цели. 25-летний Исак является одним из главных кандидатов «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне швед принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Ранее сообщалось, что Исаком интересуется «Барселона».

Рекорды «Ливерпуля»

Материалы по теме
Исак по-прежнему интересен «Барселоне», клуб следит за игроком с 2020 года — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android