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Хосеп Гвардиола: вероятность нашей победы над «Реалом»? Один процент

Хосеп Гвардиола: вероятность нашей победы над «Реалом»? Один процент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда имеет минимальные шансы на проход в 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения в первом матче против «Реала» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на «Бернабеу», учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент. Но пока есть шансы, мы будем пытаться, это точно», — приводит слова испанского тренера The Independent.

Ответный матч «Реала» и «Ман Сити» состоится завтра, 19 февраля. Начало игры — в 23:00 мск. Для выхода в следующую стадию турнира английскому клубу необходимо побеждать с разницей в два и более голов. Победа с разницей в один мяч переведёт матч в овертайм.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века

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