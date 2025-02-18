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«Всё это катастрофа». Экс-игрок «Челси» раскритиковал главного тренера Мареску

«Всё это катастрофа». Экс-игрок «Челси» раскритиковал главного тренера Мареску
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Бывший игрок «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал слова главного тренера «пенсионеров» Энцо Марески о том, что в руководстве «синих» ему сказали, что их цель — попасть в Лигу чемпионов через два года. Сейчас команда выступает в Лиге конференций.

«Кто, чёрт возьми, ему это сказал? Вы что, шутите? Вы не можете опережать грёбаный график, это футбольный клуб «Челси». Мы всегда выступали в Лиге чемпионов. Я могу поклясться тебе прямо сейчас, что никогда не смотрел ни одной чёртовой игры в Лиге конференций. Я никогда не смотрел её, мне плевать на неё.

Я думаю, что комментарий тренера о том, что клуб не претендует на победу в Премьер-лиге, засел в головах игроков, и с тех пор всё это стало катастрофой. Мы понятия не имеем, что делаем», — приводит слова Оби Микела Goal.com со ссылкой на The Obi One Podcast.

Напомним, в последних девяти играх «Челси» одержал всего две победы: над «Вулверхэмптоном» (3:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

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