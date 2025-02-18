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Стало известно, кем «Ман Сити» может заменить звёздного Кевина Де Брёйне

Стало известно, кем «Ман Сити» может заменить звёздного Кевина Де Брёйне
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Атакующий полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе интересен «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.

По данным источника, английский клуб рассматривает 23-летнего бельгийца как вариант для замены Кевина Де Брёйне в долгосрочной перспективе.

Шарль выступает за «Аталанту» с августа 2023 года, куда сначала перешёл из «Милана» в аренду, а затем полноценно за € 22 млн. В этом сезоне он забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 37 матчах.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 34 млн.

Ранее сообщалось, что по окончанию сезона де Брёйне может перейти в один из саудовских клубов.

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