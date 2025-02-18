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«Барселона» начала работу над покупкой одного из самых дорогих футболистов мира

«Барселона» начала работу над покупкой одного из самых дорогих футболистов мира
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Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в € 140 млн, рассматривается каталонским грандом в качестве главной цели на летнее трансферное окно после того, как Джамал Мусиала продлил контракт с «Баварией».

Президент испанского клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже приступили к работе над трансфером.

Игроком также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Они могут предложить ему более серьёзную зарплату, чем каталонский клуб.

В текущем сезоне Флориан Вирц провёл 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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