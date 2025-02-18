Бывший технический директор «Краснодара»: трансфер Сафонова — идеальный, добрый, чистый

Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков оценил трансфер голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Не могу сказать, что меня удивил трансфер Сафонова. Я Матвея очень хорошо знаю и даже был вместе с ним на подписании договора с «ПСЖ». Этот парень заслужил попасть в такой большой клуб. У него для этого есть всё — великолепные физические и антропометрические данные. Он прекрасно провёл последние годы в чемпионате, Кубке и сборной. «ПСЖ» за ним следил уже давно. Поэтому его трансфер не кажется мне шоковым или случайным. Да, он, конечно, знаковый для всего российского футбола, особенно для молодёжи. Но если говорить профессионально, Матвей был готов к этому вызову. И слава богу, что в таком большом клубе следят за российским чемпионатом. Это здорово.

В «Краснодаре» я уже не работал, но спортивным директором «ПСЖ» является человек, который в своё время, ещё до меня, был тренером в «Лейрии». Хочешь не хочешь, но все, кто работал в одной команде, друг друга всё равно знают. Поэтому я поехал с Мотей — просто помочь, поддержать в момент подписания. Хотя клубы быстро договорились между собой, юристы компании SILA сопровождали личный контракт самого Сафонова. Получился идеальный, классный трансфер. Добрый, чистый. Дай бог, чтобы у Матвея всё получилось в карьере», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Александром Толстиковым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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